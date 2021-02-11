Доцент: сколько частные лаборатории заработали на коронавирусе

Российские частные лаборатории заработали около 42 миллиардов рублей выручки за счет тестов на определение коронавируса. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Объем выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей», — цитирует Лебединскую РИА «Новости». По ее словам, средняя стоимость теста составляет 2,3 тысячи рублей, при этом существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым лаборатории готовы предоставить дисконт до 30%.
Лебединская отметила, что тесты на коронавирус стали для коммерческих лабораторий спасением, так как из-за коронавирусных ограничений поток стандартных исследований почти иссяк. При этом на фоне высокого спроса увеличилась и стоимость тестов на COVID-19, подчеркнула доцент. Она уточнила, что на средний чек в медицинских лабораториях вырос с 1742 рублей в первом квартале 2020 года до 1940 рублей летом.
Ранее сообщалось, что в России проведено более 105 миллионов тестов на коронавирус, пишет RT. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, что тест на наличие в организме антител к белку коронавируса нуклеокапсида поможет понять, возник ли иммунитет к COVID-19 от вакцины.
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