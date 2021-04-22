Тема климата важна для Путина и ему есть, что сказать, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первая сессия глобального саммита по вопросам климата пройдет под названием «Наш коллективный рывок к 2030 году». Президент России Владимир Путин выступит 22-м по очереди. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня будет первая сессия. Она называется „Наш коллективный рывок к 2030 году“. Будет церемония открытия. Главы государств выступят в алфавитном порядке. Мы выступим 22-ми. До нас выступит президент Кореи, после нас — король Саудовской Аравии», — рассказал Песков во время общения с прессой. Мероприятие начнется в 15:00 по московскому времени.

В состав российской делегации также входят министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и советник Путина по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, отметил Песков. «Климат — это один из приоритетов, который был в том числе озвучен в ходе послания. Тема важная, и президенту есть что сказать. Выступления будут динамичными. По три минуты представляется регламентом», — добавил представитель Кремля.

Хозяином саммита выступают США. Президент страны Джо Байден ранее заявлял, что участие РФ в мероприятии поможет вернуть ее в мировое сообщество, а приглашение на саммит называл мостом из Вашингтона в Москву. Путин подтвердил участие 19 апреля.