Две трети россиян не откладывают деньги с зарплаты

Большинство россиян не откладывают деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большая часть россиян (65% опрошенных) не откладывают деньги с зарплаты. Исследование провел сервис Работа.ру, имеется в распоряжении URA.RU. Аналитики опросили более 5 тыс. человек со всех регионов страны.

«При этом, 18% опрошенных указали, что откладывают до 10% доходов, 11% — 10-30% доходов, 4% — 30-50%, а 2% — более 50% от зарплаты», — сообщили аналитики сервиса Работа.ру. Не откладывают деньги с зарплаты — 65%.

В декабре прошлого года 64% жителей страны планировали формирование финансовой подушки. Доля россиян, которые откладывают часть доходов для накоплений, с марта 2021 года выросло на 5 процентов.

Аналитик дал советы по финансовой грамотности. Россиянам рекомендуют делать финансовые накопления, даже небольшие. Деньги лучше инвестировать, чтобы их не съела инфляция. Инвестиции в рисковые инструменты должны быть не боле 10% от всего портфеля, сообщает Nation News.

Ранее Росстат сделал отчет за первый квартал 2021 года. Выяснилось, что россияне тратят все доходы на еду. Это происходит из-за увеличения цен на товары и уменьшения доходов населения.