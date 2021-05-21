21 мая 2021

Установлена причина пожара, уничтожившего 10 домов в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , костер, туризм
Курганские дети разожгли костер и устроили крупный пожар Фото:

Крупный пожар в Кургане, который уничтожил 10 жилых домов, начался из-за детской шалости. Такую причину ЧП сообщили в управлении МВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к пожару. Предварительно установлено, что четверо малолетних разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении детей проводятся процессуальные и следственные действия.

Пожар в Кургане на улице Кошевого произошел днем 1 мая. Огонь уничтожил 10 жилых домов и надворные постройки. Площадь возгорания составила около двух тысяч гектаров. В результате ЧП три семьи с детьми остались без жилья. Сам пожар сняли на видео местные школьники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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