Установлена причина пожара, уничтожившего 10 домов в Кургане

Курганские дети разожгли костер и устроили крупный пожар Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Крупный пожар в Кургане, который уничтожил 10 жилых домов, начался из-за детской шалости. Такую причину ЧП сообщили в управлении МВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к пожару. Предварительно установлено, что четверо малолетних разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении детей проводятся процессуальные и следственные действия.

Пожар в Кургане на улице Кошевого произошел днем 1 мая. Огонь уничтожил 10 жилых домов и надворные постройки. Площадь возгорания составила около двух тысяч гектаров. В результате ЧП три семьи с детьми остались без жилья. Сам пожар сняли на видео местные школьники.