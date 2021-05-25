В Госдуме одобрили новое наказание для российских водителей

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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, водитель, шофер, автомобиль, нога, отдых, релакс
В России ужесточат наказание за повторное вождение в пьяном виде Фото:

За повторное вождение в состоянии опьянения виновному будет грозить до трех лет лишения свободы. Также будет увеличен размер штрафа за данное нарушение. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ приняли депутаты Государственной Думы.

По действующему законодательству, за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. «Поправками предлагается ужесточить до трех лет лишения свободы наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — указано на сайте Госдумы.

Также законопроект предлагает увеличить размер штрафа за пьяную езду — от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200-300 тысяч рублей. «Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает «Ридус», в последние годы в России выросло число ДТП с участием пьяных водителей. Например, в 2020 году доля лиц, которые совершили преступления по уголовной статье «Повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде», составила 20% от общего числа нарушителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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