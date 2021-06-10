BadComedian уличил Пивоварова во лжи

Между блогером BadComedian и журналистом Алексеем Пивоваровым произошел конфликт из-за фильма «Зоя» Фото: @pivo_varov, Instagram

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) обвинил журналиста youtube-программы «Редакция» Алексея Пивоварова во лжи. Медиаконфликт произошел из-за обзора Баженова на кинокартину «Зоя».

Ранее BadComedian выпустил обзор на российскую военную драму «Зоя», посвященный Зое Космодемьянской. В ролике Баженов вспомнил документальный фильм «Редакции» о девушке-красноармейце, в котором Пивоваров заявляет, Космодемьянская «пожертвовала собой и идеология тут ни при чем». Это, как заметил BadComedian, совпадает со словами экс-министра культуры РФ Владимира Мединского и «повесткочкой фильма», проспонсированного государством.

«BadComedian назначает меня идеологическим соавтором этой картины, а заодно и соратником Владимира Мединского. Это, конечно, прямой подлог», — ответил на ролик Пивоваров в своем telegram-канале. Журналист пригласил блогера обсудить ситуацию в прямом эфире телеканала «Дождь».

Баженов отказался от дебатов и уличил Пивоварова во лжи. «Алексей, вы начинаете сообщение для своих зрителей с прямого вранья. Я не называл вас „идеологическим соавтором картины ЗОЯ“ и уж тем более соратником Мединского. Возможно, вы подготовились к ответу мне так же, как и к ролику про катастрофу в Норильске. И случился очередной факап (неудача — прим. URA.RU)», — ответил Пивоварову Баженов. Он подчеркнул, что выводы журналиста об идеологии и самопожертвовании не делает его «соратником Мединского» или соавтором фильма «Зоя». В заключении Баженов написал, что в данной ситуации «нечего обсуждать и отстаивать в дебатах».