Финансисты рассказали, куда выгоднее вкладывать деньги

Инвестиции позволяют сохранить или преумножить свои доходы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В зависимости от целей, деньги можно инвестировать в накопления на крупные покупки, преумножить или создать финансовую подушку. Об этом рассказали финансовые аналитики, уточнив, что оптимальной суммой для инвестиций может быть 500 тысяч рублей.

Прежде чем вкладывать деньги, необходимо обеспечить себе финансовую подушку, которая позволит покрывать расходы семьи хотя бы полгода в случае потери заработка или другого регулярного дохода. Оптимальные инструменты для этого — депозиты в банках или облигации федерального займа с коротким сроком погашения.

Вложения во франчайзинг. По словам гендиректора компании Forward Виталия Цыганкова, франшиза — оптимальный вариант для начинающих предпринимателей. Покупка бизнеса с готовой стратегией варьируется от 500 до 900 тысяч рублей. Более узнаваемые бренды будут стоить от миллиона рублей. Но при вложении во франчайзинг необходимо иметь финансовую подушку — не менее 30%, заявил Цыганков «Известиям».

Вложения в акции. Среди российских акций сейчас большие дивиденды принесут компании-экспортеры металла, нефти, газа, удобрений, либо компании, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка: авиаперевозчики, сельскохозяйственные предприятия или ритейл, заявил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Среди зарубежных рынков перспективны рынки Гонконга и Китая, а также фонды на биржах (Exchange Traded Fund). Среди основных инвестиционных трендов Манкевич назвал растущие ставки Центробанка и Федеральной резервной системы США.

Вложения в валюту и недвижимость. Самый простой способ инвестировать деньги — открыть индивидуальный инвестиционный счет в банке с доходностью около 2-%, заявил независимый финансовый советник Александра Базак. Из инструментов с фиксированной доходностью она выделила банковский депозит, сдача в аренду недвижимости и дивиденды крупных компаний.

Ранее финансовые аналитики рассказали URA.RU рассказали, что сейчас благоприятное время для вложения в евро или российские акции металлургических компаний. Для долгосрочных инвестиций консервативным инструментом являются облигации, передает телеканал 360.