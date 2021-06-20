20 июня 2021

Староверы предложили отмечать в России праздник, как в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на День Победы. Екатеринбург, салют, празднование, зрители, праздник
День отмены рабства предлагается праздновать 3 марта Фото:

В России нужно ввести новый государственный праздник — день отмены рабства, который можно отмечать в годовщину отмены крепостного права. Такое мнение высказал глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«В США утвердили новый государственный праздник — день освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. В этом году — 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России — день отмены рабства, сделать его 3 марта», — цитирует Севастьянова «Вечерняя Москва». Он отметил, что именно 3 марта в 1861 году император Александр II отменил крепостное право.

Президент США Джо Байден постановил сделать 19 июня национальным днем независимости. В Техасе 19 июня в 1865 году объявили об окончании рабства, сообщает издание.

Ранее в России появился новый праздник — день фармацевтического работника. Его будут отмечать 19 мая, указано в постановлении правительства РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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