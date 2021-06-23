Глава ФСБ рассказал о компьютерных играх, созданных террористами

Александр Бортников сообщил о вербовке будущих террористов через компьютерные игры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Террористические группировки создают компьютерные игры, которые включают пользователей в игровые ситуации совершения терактов. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

Он рассказал, что в интернете действует структура, производящая будущих террористов. В особой группе риска, по его словам, находится молодежь. Глава ведомства уточнил, что психологическая обработка молодых пользователей ведется в соцсетях и в игровых чатах популярных компьютерных игр.

«Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр. Они воздействуют на сознание пользователей путем включения в игровые ситуации совершения терактов», — сообщил Бортников. Он призвал совершенствовать законодательство, нацеленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия.

IX Московская конференция по международной безопасности, которая проходит сегодня, 23 июня, посвящена актуальным вопросам современной военно-политической повестки. Трансляцию конференции ведет RT в своем youtube-канале. Ранее на ней выступили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.