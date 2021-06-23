Министр Фальков: когда в России начнется новый учебный год

Начало учебного года в российских вузах планируется на 1 сентября 2021 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что окончательное решение будет приниматься в августе, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Учебный год планируем начать 1 сентября, но решение будем принимать в августе, смотря по обстановке», — заявил Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством РФ, которая транслируется на телеканале «Россия 24». Министр рассказал, что Союз ректоров Москвы предложил начать учебный год в смешанном формате — очно, но с применением профилактических мер для борьбы с COVID-19. Эта инициатива также будет обсуждаться, отметил Фальков.
Ранее Минобрануки рекомендовало московским вузам перейти на удаленный формат работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В приказе министерства сообщается, что с помощью «дистанционных образовательных технологий» можно провести, в том числе, летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию. Кроме этого, учебные заведения не хотят допускать студентов без прививки или антител до очных занятий. Также руководители вузов должны обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса среди сотрудников, передает «Национальная служба новостей».
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