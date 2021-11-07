Московский суд вынес решение по восстановлению СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
СССР не планируют восстанавливать Фото:

Московский городской суд отклонил иск с требованием восстановить СССР. С таким предложением обратилась гражданка Анастасия Промская.

«Анастасия Промская обратилась в Мосгорсуд и потребовала справедливости. По ее мнению, нужно восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента СССР», — сообщает telegram-канал Mash. В суде отклонили иск.

Ранее депутат Госдумы допустил воссоздание СССР. По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, после объединения России и Беларуси в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, которые были в составе СССР. Нужно, чтобы союз был привлекательным, тогда они захотят присоединиться, сказал Калашников URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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