«Госуслуги» будут дополнительно протестированы после сбоя

Из-за сбоя на «Госуслугах» у 300 тысяч россиян аннулировались QR-коды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минцифры РФ проведет дополнительное тестирование портала «Госуслуги» после масштабного сбоя в его работе. Об это заявил глав ведомства Максут Шадаев в ходе форума Cnews 2021.

«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование», — передает ТАСС слова министра.

Ранее из-за сбоев на «Госуслугах» у россиян начали массового аннулироваться QR-коды о вакцинации от COVID-19. Пользователи «Госуслуг» сообщили, что их QR-коды оказались просроченными. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, проблемы были вызваны техническими работами, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об изменении сроков действия QR-кодов не обсуждается в правительстве, сообщает «Национальная служба новостей».