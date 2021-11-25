Депутат Госдумы заявил о сокращении жизни российских пенсионеров

По словам Олега Смолина, после принятия пенсионной реформы в России начали вымирать пенсионеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России после принятия пенсионной реформы снизилась продолжительности жизни людей пенсионного возраста. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.

«[В 2018 году] ожидаемая продолжительность жизни в России должна была составить в 2024 году 78 лет, а в 2030 году — 80 лет. <…> Теперь 78 лет мы должны достичь только в 2030 году. Что же касается реальной ожидаемой продолжительности жизни, то в результате пандемии она снизилась с 73,3 до 71,1 года», — приводится цитата Смолина на сайте КПРФ.

Власти России планируют увеличить среднюю продолжительность жизни в России к 2025 году до 75 лет. При этом в некоторых регионах, например, Ингушетии, Дагестане и Москве, она выше этих показателей.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин задумался об отмене пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают пенсионные корректировки, пишет «Дни.ру».