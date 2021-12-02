В ЖКХ хотят получить доступ к ИНН, чтобы судиться с должниками

03 декабря 2021 в 05:31 Размер текста - 17 +

С 2022 года для подачи иска в суд коммунальщикам нужно будет предоставить ИНН или другой идентификатор должника Фото: Анна Майорова © URA.RU Работники коммунальных служб запрашивают получение доступа к ИНН жильцов. Минтсрой рассматривает перспективу включения данных в государственную информсистему (ГИС) ЖКХ. «В ГИС по запросу поставщиков предлагается вносить информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) физических лиц, чтобы можно было судиться с должниками», — сообщает издание « Коммерсантъ ». Отмечается, что на данный момент жилищные организации не обладают полной информацией для подачи иска, при этом с 2022 года нужно будет предоставлять суду ИНН, СНИЛС или другой идентификатор должника. Предлагается предоставлять данные об ИНН за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков. Однако это будет происходить не автоматически, а по запросу РСО (ресурсоснабжающая организация) через ГИС ЖКХ. При этом, отмечается, что согласия на обработку персональных данных со стороны граждан, скорее всего, не потребуется. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Работники коммунальных служб запрашивают получение доступа к ИНН жильцов. Минтсрой рассматривает перспективу включения данных в государственную информсистему (ГИС) ЖКХ. «В ГИС по запросу поставщиков предлагается вносить информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) физических лиц, чтобы можно было судиться с должниками», — сообщает издание «Коммерсантъ». Отмечается, что на данный момент жилищные организации не обладают полной информацией для подачи иска, при этом с 2022 года нужно будет предоставлять суду ИНН, СНИЛС или другой идентификатор должника. Предлагается предоставлять данные об ИНН за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков. Однако это будет происходить не автоматически, а по запросу РСО (ресурсоснабжающая организация) через ГИС ЖКХ. При этом, отмечается, что согласия на обработку персональных данных со стороны граждан, скорее всего, не потребуется.