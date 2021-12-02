02 декабря 2021

В ЖКХ хотят получить доступ к ИНН, чтобы судиться с должниками

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2022 года для подачи иска в суд коммунальщикам нужно будет предоставить ИНН или другой идентификатор должника Фото:

Работники коммунальных служб запрашивают получение доступа к ИНН жильцов. Минтсрой рассматривает перспективу включения данных в государственную информсистему (ГИС) ЖКХ.

«В ГИС по запросу поставщиков предлагается вносить информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) физических лиц, чтобы можно было судиться с должниками», — сообщает издание «Коммерсантъ». Отмечается, что на данный момент жилищные организации не обладают полной информацией для подачи иска, при этом с 2022 года нужно будет предоставлять суду ИНН, СНИЛС или другой идентификатор должника.

Предлагается предоставлять данные об ИНН за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков. Однако это будет происходить не автоматически, а по запросу РСО (ресурсоснабжающая организация) через ГИС ЖКХ. При этом, отмечается, что согласия на обработку персональных данных со стороны граждан, скорее всего, не потребуется.

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Работники коммунальных служб запрашивают получение доступа к ИНН жильцов. Минтсрой рассматривает перспективу включения данных в государственную информсистему (ГИС) ЖКХ. «В ГИС по запросу поставщиков предлагается вносить информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) физических лиц, чтобы можно было судиться с должниками», — сообщает издание «Коммерсантъ». Отмечается, что на данный момент жилищные организации не обладают полной информацией для подачи иска, при этом с 2022 года нужно будет предоставлять суду ИНН, СНИЛС или другой идентификатор должника. Предлагается предоставлять данные об ИНН за счет интеграции с Единым госреестром налогоплательщиков. Однако это будет происходить не автоматически, а по запросу РСО (ресурсоснабжающая организация) через ГИС ЖКХ. При этом, отмечается, что согласия на обработку персональных данных со стороны граждан, скорее всего, не потребуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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