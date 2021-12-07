В Кремле рассказали об отношении к США после угроз России

Россия намерена продолжать переговоры с США, несмотря на многочисленные заявления американцев о возможности введения новых санкций против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С Джо Байденом есть смысл общаться в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение [президента России Владимира] Путина. Я не стал бы на это [сообщения о санкциях — прим.URA.RU] реагировать. Много публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких подтверждений Белого дома. А что касается увлечения санкциями, мы знаем интерес американской стороны к таким санкционным упражнениям. В этом смысле позиция американской стороны оставляет желать лучшего», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
История с санкциями не повлияла на настроение России по отношению к США, подчеркнул Песков. «Мы призываем сохранять трезвость ума. Президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя. Они говорят де-факто и из своих национальных интересов», — отметил Песков.
Россия намерена продолжать переговоры с США, несмотря на многочисленные заявления американцев о возможности введения новых санкций против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С Джо Байденом есть смысл общаться в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение [президента России Владимира] Путина. Я не стал бы на это [сообщения о санкциях — прим.URA.RU] реагировать. Много публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких подтверждений Белого дома. А что касается увлечения санкциями, мы знаем интерес американской стороны к таким санкционным упражнениям. В этом смысле позиция американской стороны оставляет желать лучшего», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. История с санкциями не повлияла на настроение России по отношению к США, подчеркнул Песков. «Мы призываем сохранять трезвость ума. Президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя. Они говорят де-факто и из своих национальных интересов», — отметил Песков. Встреча Путина и Байдена состоится 7 декабря в формате видеоконференции. Президенты обсудят множество международных проблем, пишет RT.