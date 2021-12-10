Мишустин подписал указ о введении единой системы по недвижимости

11 декабря 2021 в 03:48 Размер текста - 17 +

В России создадут единую электронную платформу по недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой электронной платформе. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин еще в начале декабря, однако платформа должна заработать лишь в 2030 году. «Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ», — сообщил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, пишут на сайте правительства. По словам Мишустина, на сегодняшний день нет единой картины по недвижимости, что часто приводит к возникновению споров. В записке отмечается, что до 2024 года правительство намерено создать электронную платформу, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К 2030 связь с электронным порталом планируют обеспечить уже на территории всех регионов страны. Риелтор Павел Боровиков поделился с URA.RU новостями по стоимости недвижимости. По его словам, по крайней мере, до 2023 года цена на квартиры и дома продолжит расти. Что касается следующего года, сильного подъема цен на недвижимость не будет, утверждает риелтор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой электронной платформе. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин еще в начале декабря, однако платформа должна заработать лишь в 2030 году. «Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ», — сообщил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, пишут на сайте правительства. По словам Мишустина, на сегодняшний день нет единой картины по недвижимости, что часто приводит к возникновению споров. В записке отмечается, что до 2024 года правительство намерено создать электронную платформу, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К 2030 связь с электронным порталом планируют обеспечить уже на территории всех регионов страны. Риелтор Павел Боровиков поделился с URA.RU новостями по стоимости недвижимости. По его словам, по крайней мере, до 2023 года цена на квартиры и дома продолжит расти. Что касается следующего года, сильного подъема цен на недвижимость не будет, утверждает риелтор.