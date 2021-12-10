10 декабря 2021

Мишустин подписал указ о введении единой системы по недвижимости

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Алексей Текслер вручил ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, многоэтажка, дом, новостройка, новый дом, доступное жилье
В России создадут единую электронную платформу по недвижимости Фото:

В России хотят упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой электронной платформе. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин еще в начале декабря, однако платформа должна заработать лишь в 2030 году.

«Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ», — сообщил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, пишут на сайте правительства. По словам Мишустина, на сегодняшний день нет единой картины по недвижимости, что часто приводит к возникновению споров.

В записке отмечается, что до 2024 года правительство намерено создать электронную платформу, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К 2030 связь с электронным порталом планируют обеспечить уже на территории всех регионов страны.

Риелтор Павел Боровиков поделился с URA.RU новостями по стоимости недвижимости. По его словам, по крайней мере, до 2023 года цена на квартиры и дома продолжит расти. Что касается следующего года, сильного подъема цен на недвижимость не будет, утверждает риелтор.

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В России хотят упорядочить данные о недвижимости и земле, объединив их на единой электронной платформе. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин еще в начале декабря, однако платформа должна заработать лишь в 2030 году. «Пока в этой сфере есть определенные сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ», — сообщил Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, пишут на сайте правительства. По словам Мишустина, на сегодняшний день нет единой картины по недвижимости, что часто приводит к возникновению споров. В записке отмечается, что до 2024 года правительство намерено создать электронную платформу, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К 2030 связь с электронным порталом планируют обеспечить уже на территории всех регионов страны. Риелтор Павел Боровиков поделился с URA.RU новостями по стоимости недвижимости. По его словам, по крайней мере, до 2023 года цена на квартиры и дома продолжит расти. Что касается следующего года, сильного подъема цен на недвижимость не будет, утверждает риелтор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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