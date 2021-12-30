Госдума займется вопросом ежегодной 13-й пенсии россиянам

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Сумма выплаты будет в размере получаемой пенсии Фото:

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате для пенсионеров перед Новым годом. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона выплату будут предоставлять всем работающим и неработающим получателям страховой пенсии. Сумма будет выплачиваться в размере получаемой пенсии. Предлагается финансировать расходы на это из федерального бюджета. Авторы инициативы отмечают, что высокий уровень инфляции негативно влияет на доходы пенсионеров.

Документ о выплате 13-й пенсии перед Новым годом разработала группа депутатов от партии ЛДПР под руководством главы фракции Владимира Жириновского. Законопроект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеринаров, передает сайт MK.RU.

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В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате для пенсионеров перед Новым годом. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. «Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — указано в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия закона выплату будут предоставлять всем работающим и неработающим получателям страховой пенсии. Сумма будет выплачиваться в размере получаемой пенсии. Предлагается финансировать расходы на это из федерального бюджета. Авторы инициативы отмечают, что высокий уровень инфляции негативно влияет на доходы пенсионеров. Документ о выплате 13-й пенсии перед Новым годом разработала группа депутатов от партии ЛДПР под руководством главы фракции Владимира Жириновского. Законопроект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеринаров, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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