Госдума займется вопросом ежегодной 13-й пенсии россиянам

Сумма выплаты будет в размере получаемой пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате для пенсионеров перед Новым годом. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона выплату будут предоставлять всем работающим и неработающим получателям страховой пенсии. Сумма будет выплачиваться в размере получаемой пенсии. Предлагается финансировать расходы на это из федерального бюджета. Авторы инициативы отмечают, что высокий уровень инфляции негативно влияет на доходы пенсионеров.

Документ о выплате 13-й пенсии перед Новым годом разработала группа депутатов от партии ЛДПР под руководством главы фракции Владимира Жириновского. Законопроект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеринаров, передает сайт MK.RU .

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам