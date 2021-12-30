Путин дал гражданство РФ бывшей соратнице президента Рейгана

30 декабря 2021 в 21:46 Размер текста - 17 +

Сюзанн Масси попросила российский паспорт в мае 2021 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Она попросила российский паспорт в мае 2021 года. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. Масси Сюзанн Рорбах», — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Масси родилась в США в 1931 году. Масси ранее работала в Госдепартаменте США и была советницей главы государства Рональда Рейгана. Организовывала встречи Рейгана с президентом СССР Михаилом Горабчевым и участвовала в процессах по налаживанию отношений двух стран. В мае 2021 года Масси попросила российское гражданство, заявив, что намерена продолжить деятельность по улучшению связей между РФ и США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Она попросила российский паспорт в мае 2021 года. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. Масси Сюзанн Рорбах», — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Масси родилась в США в 1931 году. Масси ранее работала в Госдепартаменте США и была советницей главы государства Рональда Рейгана. Организовывала встречи Рейгана с президентом СССР Михаилом Горабчевым и участвовала в процессах по налаживанию отношений двух стран. В мае 2021 года Масси попросила российское гражданство, заявив, что намерена продолжить деятельность по улучшению связей между РФ и США.