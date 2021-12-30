Путин дал гражданство РФ бывшей соратнице президента Рейгана

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Она попросила российский паспорт в мае 2021 года.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. Масси Сюзанн Рорбах», — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Масси родилась в США в 1931 году.
Масси ранее работала в Госдепартаменте США и была советницей главы государства Рональда Рейгана. Организовывала встречи Рейгана с президентом СССР Михаилом Горабчевым и участвовала в процессах по налаживанию отношений двух стран. В мае 2021 года Масси попросила российское гражданство, заявив, что намерена продолжить деятельность по улучшению связей между РФ и США.
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Она попросила российский паспорт в мае 2021 года. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц. Масси Сюзанн Рорбах», — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Масси родилась в США в 1931 году. Масси ранее работала в Госдепартаменте США и была советницей главы государства Рональда Рейгана. Организовывала встречи Рейгана с президентом СССР Михаилом Горабчевым и участвовала в процессах по налаживанию отношений двух стран. В мае 2021 года Масси попросила российское гражданство, заявив, что намерена продолжить деятельность по улучшению связей между РФ и США.