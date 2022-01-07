В КПРФ призвали покончить с пенсионным «людоедством»

08 января 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Неграмотная политика внутри страны подвергает ее внешним угрозам, считает Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил с осуждением пенсионной реформы, заявив, что коммунистическая партия продолжит настаивать на ее отмене. Об этом Зюганов сообщил в своем telegram-канале. «КПРФ продолжает настаивать на отмене пенсионного „людоедства“! Иначе страна и дальше будет вымирать», — говорится в сообщении telegram-канала. Зюганов привел в пример ситуацию в Республике Казахстан, где сейчас проходят общественные волнения. По словам главы КПРФ, власти республики запланировали повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин. «Подобные действия превращают страну в „пороховую бочку“», — заявил Зюганов. Политик отметил, что гарантией безопасности внутри страны является грамотная экономическая и социальная политика, проводимая в интересах народа. В противном случае страна становится легкой мишенью для внешних сил, заключил Зюганов. Ранее депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил о провале пенсионной реформы в России. По его мнению, сейчас с рынка труда массово уходят работающие пенсионеры, так как им не индексируют выплаты. Потери ПФР при этом превышают 600 млрд рублей, так как почти пять миллионов пенсионеров отказались от работы. Это, по его словам, та сумма, которой не хватает на повышение пенсий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выступил с осуждением пенсионной реформы, заявив, что коммунистическая партия продолжит настаивать на ее отмене. Об этом Зюганов сообщил в своем telegram-канале. «КПРФ продолжает настаивать на отмене пенсионного „людоедства“! Иначе страна и дальше будет вымирать», — говорится в сообщении telegram-канала. Зюганов привел в пример ситуацию в Республике Казахстан, где сейчас проходят общественные волнения. По словам главы КПРФ, власти республики запланировали повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин. «Подобные действия превращают страну в „пороховую бочку“», — заявил Зюганов. Политик отметил, что гарантией безопасности внутри страны является грамотная экономическая и социальная политика, проводимая в интересах народа. В противном случае страна становится легкой мишенью для внешних сил, заключил Зюганов. Ранее депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил о провале пенсионной реформы в России. По его мнению, сейчас с рынка труда массово уходят работающие пенсионеры, так как им не индексируют выплаты. Потери ПФР при этом превышают 600 млрд рублей, так как почти пять миллионов пенсионеров отказались от работы. Это, по его словам, та сумма, которой не хватает на повышение пенсий.