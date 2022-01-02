Куринный раскритиковал пенсионную реформу в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионная реформа в России провалилась. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, эффект от нее уже закончился.

«Понятно, что эффект пенсионной реформы закончился. Мы об этом предупреждали, и больше повышать за счет уменьшения количества пенсионеров пенсию не удастся, даже на ту тысячу рублей, которая была обещана», — передает слова Куринного ИА REGNUM.

По его мнению, сейчас с рынка труда массово уходят работающие пенсионеры, так как им не индексируют выплаты. Потери ПФР при этом превышают 600 млрд рублей, так как почти пять миллионов пенсионеров отказались от работы. Это, по его словам, та сумма, которой не хватает на повышение пенсий.

Депутат также заявил, что «бюджет Пенсионного фонда — это полный провал государственной политики в сфере пенсионного обеспечения граждан». По его словам, проект бюджета ПФР на 2022−2024 годы не только не обозначает выход из «пенсионного тупика», но еще дополнительно ухудшает положение миллионов россиян.

Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам