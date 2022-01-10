В Кузбассе учительница оскорбила школьника из-за наушников. «Ты кто такой?» Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, экзамен, учеба, ученик, школа, образование, классная комната
Школьник не хотел отдавать наушники учительнице Фото:

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) учительница накричала на школьника из-за того, что мальчик пользовался наушниками во время урока. Педагог потребовала отдать наушники ей. Видео распространилось в соцсетях.

«Ишь какой деловой. Наушники сюда дал. Ты кто вообще такой на меня орать? Ты кто такой?» — возмутилась учительница в разговоре со школьником. Видео опубликовано в telegram-канале RT.

Ранее в школе поселка Горноправдинска (ХМАО) учитель оскорбил школьника за отказ пересесть на другую парту. Педагог сначала попытался выгнать подростка из класса, а затем начал оскорблять его. В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, что проводят проверку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) учительница накричала на школьника из-за того, что мальчик пользовался наушниками во время урока. Педагог потребовала отдать наушники ей. Видео распространилось в соцсетях. «Ишь какой деловой. Наушники сюда дал. Ты кто вообще такой на меня орать? Ты кто такой?» — возмутилась учительница в разговоре со школьником. Видео опубликовано в telegram-канале RT. Ранее в школе поселка Горноправдинска (ХМАО) учитель оскорбил школьника за отказ пересесть на другую парту. Педагог сначала попытался выгнать подростка из класса, а затем начал оскорблять его. В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, что проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...