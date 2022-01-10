Школьник не хотел отдавать наушники учительнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) учительница накричала на школьника из-за того, что мальчик пользовался наушниками во время урока. Педагог потребовала отдать наушники ей. Видео распространилось в соцсетях.

«Ишь какой деловой. Наушники сюда дал. Ты кто вообще такой на меня орать? Ты кто такой?» — возмутилась учительница в разговоре со школьником. Видео опубликовано в telegram-канале RT.

Ранее в школе поселка Горноправдинска (ХМАО) учитель оскорбил школьника за отказ пересесть на другую парту. Педагог сначала попытался выгнать подростка из класса, а затем начал оскорблять его. В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, что проводят проверку.