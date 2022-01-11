Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой смертностью

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава разработал систему, позволяющую рассчитать уровень преждевременной смертности в регионах РФ. В пятерку лидеров вошли Чукотка, Чечня, Ненецкий автономный округ, Тыва и Оренбургская область.
«Лидерами по потерянным годам жизни являются Чукотка (потеряно 7,76 года), Чечня (7,18), Ненецкий автономный округ (7,17), Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91)», — сообщает телеканал «Царьград». Главной причиной такой динамики, согласно данным, являются сердечно-сосудистые заболевания.
Система контроля под названием «Потерянные годы жизни» рассчитывает уровень преждевременной смертности населения на основании показателя предельной продолжительности жизни. К 2050 году он должен достигнуть 92 лет.
Ранее лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что причина демографического кризиса в РФ состоит в скопированной с Запада страховой медицине. Данную систему необходимо менять, заявил политик. По словам Зюганова, необходимо вернуться к советской централизованной системе здравоохранения, которая является эталоном во всем мире.
Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава разработал систему, позволяющую рассчитать уровень преждевременной смертности в регионах РФ. В пятерку лидеров вошли Чукотка, Чечня, Ненецкий автономный округ, Тыва и Оренбургская область. «Лидерами по потерянным годам жизни являются Чукотка (потеряно 7,76 года), Чечня (7,18), Ненецкий автономный округ (7,17), Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91)», — сообщает телеканал «Царьград». Главной причиной такой динамики, согласно данным, являются сердечно-сосудистые заболевания. Система контроля под названием «Потерянные годы жизни» рассчитывает уровень преждевременной смертности населения на основании показателя предельной продолжительности жизни. К 2050 году он должен достигнуть 92 лет. Ранее лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что причина демографического кризиса в РФ состоит в скопированной с Запада страховой медицине. Данную систему необходимо менять, заявил политик. По словам Зюганова, необходимо вернуться к советской централизованной системе здравоохранения, которая является эталоном во всем мире.