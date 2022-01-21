В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Послание Путина могут отложить из-за коронавируса Фото:

Традиционное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию могут перенести, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Причиной отсрочки может стать неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписывает Роспотребнадзор, как мы делали на пресс-конференции в декабре. Но, конечно, мы будем принимать во внимание гребень очередной волны коронавируса. Если будет пик, может будет иметь смысл подождать пару недель», — сказал Песком журналистам.

В 2021 году Послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава государства тогда анонсировал ряд изменений в законодательстве страны.

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Традиционное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию могут перенести, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Причиной отсрочки может стать неблагоприятная ситуация с коронавирусом. «Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписывает Роспотребнадзор, как мы делали на пресс-конференции в декабре. Но, конечно, мы будем принимать во внимание гребень очередной волны коронавируса. Если будет пик, может будет иметь смысл подождать пару недель», — сказал Песком журналистам. В 2021 году Послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава государства тогда анонсировал ряд изменений в законодательстве страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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