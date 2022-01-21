В Кремле допустили перенос послания Путина Федеральному собранию

Послание Путина могут отложить из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию могут перенести, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Причиной отсрочки может стать неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписывает Роспотребнадзор, как мы делали на пресс-конференции в декабре. Но, конечно, мы будем принимать во внимание гребень очередной волны коронавируса. Если будет пик, может будет иметь смысл подождать пару недель», — сказал Песком журналистам.

В 2021 году Послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава государства тогда анонсировал ряд изменений в законодательстве страны.