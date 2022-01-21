21 января 2022

Губернатор в РФ не поддержал детскую вакцинацию от COVID-19

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, алиханов антон
Антон Алиханов заявил, что ежегодно прививает своих детей от гриппа, но не рекомендует вакцинироваться от COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов никому не рекомендует вакцинировать детей от коронавируса. Об этом он написал в Instagram.

«От ковида прививать детей не планирую. Советовать не буду», — написал Антон Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что всегда прививает своей детей от гриппа. Он напомнил, что детская вакцинация, как и все вакцины для детей, производится только с согласия родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские школьники массово отказались прививаться от COVID-19. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что детей не будут принуждать к вакцинации. Педиатр предупредила о риске для детей заболевания раком из-за отказа от прививок.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов никому не рекомендует вакцинировать детей от коронавируса. Об этом он написал в Instagram. «От ковида прививать детей не планирую. Советовать не буду», — написал Антон Алиханов. Калининградский губернатор отметил, что всегда прививает своей детей от гриппа. Он напомнил, что детская вакцинация, как и все вакцины для детей, производится только с согласия родителей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские школьники массово отказались прививаться от COVID-19. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что детей не будут принуждать к вакцинации. Педиатр предупредила о риске для детей заболевания раком из-за отказа от прививок.
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