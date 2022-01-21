Губернатор в РФ не поддержал детскую вакцинацию от COVID-19 22 января 2022 в 01:45 Размер текста - 17 + Антон Алиханов заявил, что ежегодно прививает своих детей от гриппа, но не рекомендует вакцинироваться от COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов никому не рекомендует вакцинировать детей от коронавируса. Об этом он написал в Instagram. «От ковида прививать детей не планирую. Советовать не буду», — написал Антон Алиханов. Калининградский губернатор отметил, что всегда прививает своей детей от гриппа. Он напомнил, что детская вакцинация, как и все вакцины для детей, производится только с согласия родителей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские школьники массово отказались прививаться от COVID-19. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что детей не будут принуждать к вакцинации. Педиатр предупредила о риске для детей заболевания раком из-за отказа от прививок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов никому не рекомендует вакцинировать детей от коронавируса. Об этом он написал в Instagram. «От ковида прививать детей не планирую. Советовать не буду», — написал Антон Алиханов. Калининградский губернатор отметил, что всегда прививает своей детей от гриппа. Он напомнил, что детская вакцинация, как и все вакцины для детей, производится только с согласия родителей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские школьники массово отказались прививаться от COVID-19. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что детей не будут принуждать к вакцинации. Педиатр предупредила о риске для детей заболевания раком из-за отказа от прививок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям