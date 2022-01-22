Украинский мэр пообещал Зеленскому не сдавать России город

Харьков готов дать отпор захватчику, пояснил мэр Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинский город Харьков не будет захвачен, все украинцы будут его защищать от нападения России. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы агрессии со стороны России.

«Любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. Город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть», — написал Терехов в своем telegram-канале.

Ранее в интервью изданию The Washington Post Зеленский заявил о том, что Россия неминуемо нападет на Украину, из-за этого погибнут сотни тысяч человек. «Украина будет страдать, и Россия, скорее всего, оккупирует Харьков», — приводит его слова «Царьград».

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести карательные экономические санкции против России. Это произойдет в случае вторжения на Украину и якобы подрыва ее суверинитета.

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