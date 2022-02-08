Инфекционист Тимаков раскрыл, как выявить новый подвид «Омикрона»

Симптом «потеря обоняния» стал проявляться у людей, заразившихся подвидом омикрон-штамма BA.2. Об этом предупредил инфекционист Евгений Тимаков.
«У BA.2 снова появился симптом „потеря обоняния“, более часто начал снова наблюдаться», — рассказал Тимаков ТАСС. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина напомнила, что потеря обоняния и вкуса при заражении «Омикроном» встречаются довольно редко.
Евгений Тимаков сообщил, что люди повторно заражаются BA.2 в короткий промежуток времени. По его словам, те, кто болел «Омикроном» в начале-середине января, сейчас повторно заражаются COVID. При этом выраженных клинических симптомов нет, добавил специалист.
Старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси на брифинге Всемирной организации здравоохранения сообщила, что подвид мутации «Омикрона» трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Она утверждает, что даже разработанные для выявления омикрон-штамма тесты не видят его подвид BA.2.
Симптом «потеря обоняния» стал проявляться у людей, заразившихся подвидом омикрон-штамма BA.2. Об этом предупредил инфекционист Евгений Тимаков. «У BA.2 снова появился симптом „потеря обоняния“, более часто начал снова наблюдаться», — рассказал Тимаков ТАСС. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина напомнила, что потеря обоняния и вкуса при заражении «Омикроном» встречаются довольно редко. Евгений Тимаков сообщил, что люди повторно заражаются BA.2 в короткий промежуток времени. По его словам, те, кто болел «Омикроном» в начале-середине января, сейчас повторно заражаются COVID. При этом выраженных клинических симптомов нет, добавил специалист. Старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси на брифинге Всемирной организации здравоохранения сообщила, что подвид мутации «Омикрона» трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Она утверждает, что даже разработанные для выявления омикрон-штамма тесты не видят его подвид BA.2.