WSJ: Британия готова расправиться с незаконными богатствами РФ

Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета.
Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.
Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.