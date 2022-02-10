WSJ: Британия готова расправиться с незаконными богатствами РФ

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Газета The Wall Street Journal сообщает, что Великобритания может «ударить Путина» по больному месту Фото:

Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета.

Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.

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Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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