WSJ: Британия готова расправиться с незаконными богатствами РФ

10 февраля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Газета The Wall Street Journal сообщает, что Великобритания может «ударить Путина» по больному месту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life . А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания может быстро принять меры, чтобы «расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Хотя США и Европейский союз согласны с тем, что Россия столкнется с последствиями расширенного вторжения в Украину, они все еще обсуждают, насколько далеко должны зайти санкции и что их повлечет за собой. Поскольку переговоры в Вашингтоне и Брюсселе затягиваются, Великобритания может быстро принять меры, чтобы расправиться с добытыми нечестным путем российскими богатствами», — пишет газета. Ранее Лиз Трасс уже говорила, что Лондон собирается расширить санкции против России в ближайшем будущем. Так, например, санкции могут коснуться российских олигархов. Последние недели США и НАТО заявляет об угрозе «вторжения» России в Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке России к вторжению построены на панике, пишет Life. А российский постпред при ООН Василий Небензя назвал риторику иностранных коллег касательно РФ и Украины провокационной, уточняет RT.