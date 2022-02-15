Путин: РФ продолжит транзит газа через Украину и после 2024 года

15 февраля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

РФ может не прекращать поставки газа через Украину, сказал Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия готова поставлять газ в Европу через Украину и после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии», — сообщил Владимир Путин в ходе мероприятия, которое транслировалось на сайте ТАСС. В начале января 2022 года прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии упала до самого низкого уровня — с 887 мегаватт в час до 524,6. Об этом сообщил словацкий оператор трубопроводов Eustream. В начале ноября 2021 года компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Там пояснили, что делают это из-за сокращения нужд потребителей. После экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы в случае, если топлива будет недостаточно для покрытия суточных дефицитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова поставлять газ в Европу через Украину и после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии», — сообщил Владимир Путин в ходе мероприятия, которое транслировалось на сайте ТАСС. В начале января 2022 года прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии упала до самого низкого уровня — с 887 мегаватт в час до 524,6. Об этом сообщил словацкий оператор трубопроводов Eustream. В начале ноября 2021 года компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Там пояснили, что делают это из-за сокращения нужд потребителей. После экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы в случае, если топлива будет недостаточно для покрытия суточных дефицитов.