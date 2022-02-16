16 февраля 2022

Минтруд хочет ужесточить правила выплат пособий для безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
Минтруд предложил ряд корректировок в закон «О занятости населения» Фото:

Министерство труда РФ разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Предлагается изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых и бороться с теневой занятостью.

«Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие», — сообщает РБК. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы.

Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям, в то числе пенсионным выплатам, для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.

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Министерство труда РФ разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Предлагается изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых и бороться с теневой занятостью. «Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие», — сообщает РБК. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы. Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям, в то числе пенсионным выплатам, для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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