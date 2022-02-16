Минтруд хочет ужесточить правила выплат пособий для безработных

17 февраля 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Минтруд предложил ряд корректировок в закон «О занятости населения» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство труда РФ разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Предлагается изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых и бороться с теневой занятостью. «Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие», — сообщает РБК. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы. Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям, в то числе пенсионным выплатам, для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство труда РФ разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Предлагается изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых и бороться с теневой занятостью. «Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие», — сообщает РБК. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, назначение пособий не зависит от плана по поиску работы. Помимо этого, Минтруд выступил с инициативой закрепить нормы работы и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям, в то числе пенсионным выплатам, для самозанятых. Кроме того, предлагается бороться с теневой занятостью, законодательно закрепив полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда.