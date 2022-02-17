6 стран Европы призвали Россию не признавать ЛНР и ДНР

18 февраля 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Признание ЛНР и ДНР нарушит минские соглашения, следует из заявления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Это следует из совместного заявления шести стран. «Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений», — говорится в совместном заявлении шести стран. Заявление озвучил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после заседания Совбеза всемирной организации по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС. Ранее Госдума РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о необходимости признания независимости Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива нарушает Минские соглашения. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данное предложение Госдумы. Заседание Совбеза ООН было посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходило на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Это следует из совместного заявления шести стран. «Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений», — говорится в совместном заявлении шести стран. Заявление озвучил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после заседания Совбеза всемирной организации по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС. Ранее Госдума РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о необходимости признания независимости Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива нарушает Минские соглашения. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данное предложение Госдумы. Заседание Совбеза ООН было посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходило на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма.