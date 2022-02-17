6 стран Европы призвали Россию не признавать ЛНР и ДНР

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Это следует из совместного заявления шести стран.
«Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений», — говорится в совместном заявлении шести стран. Заявление озвучил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после заседания Совбеза всемирной организации по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС.
Заседание Совбеза ООН было посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходило на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей.
Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ.
Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма.
Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию отказаться от признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Это следует из совместного заявления шести стран. «Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений», — говорится в совместном заявлении шести стран. Заявление озвучил представитель Франции при ООН Николя де Ривьер после заседания Совбеза всемирной организации по выполнению Минских соглашений, передает ТАСС. Ранее Госдума РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с обращением о необходимости признания независимости Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива нарушает Минские соглашения. Позднее стало известно, что Путин не планирует рассматривать данное предложение Госдумы. Заседание Совбеза ООН было посвящено выполнению Минских соглашений из-за конфликта на востоке Украины. Обсуждение проходило на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Сами соглашения были подписаны в феврале 2015 года при участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение обстрелов, амнистию участников, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Однако с момента подписания Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. Украинские власти выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать его под контроль Киева, обвиняя Россию в якобы участии в происходящем в республиках. Согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма.