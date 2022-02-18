СМИ: врачи решают вопрос о проведении операции Жириновскому

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского врачи нашли гематому, поэтому теперь рассматривают вопрос оперативного вмешательства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ему требуется операция в связи с обнаруженной гематомой. Пока медики не решаются на хирургическое вмешательство и ждут, пока состояние политика стабилизируется», — приводит информацию собеседника Пятый канал.
Отмечается также, что из-за обширного поражения легких Жириновского врачи дают ему антибиотики. Лидера ЛДПР частично подключили к ИВЛ.
У лидера ЛДПР Владимира Жириновского врачи нашли гематому, поэтому теперь рассматривают вопрос оперативного вмешательства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ему требуется операция в связи с обнаруженной гематомой. Пока медики не решаются на хирургическое вмешательство и ждут, пока состояние политика стабилизируется», — приводит информацию собеседника Пятый канал. Отмечается также, что из-за обширного поражения легких Жириновского врачи дают ему антибиотики. Лидера ЛДПР частично подключили к ИВЛ. 9 февраля политика, вакцинировавшегося от коронавируса восемь раз, госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. При этом в Минздраве РФ прокомментировали, что он чувствует себя нормально. В пресс-службе ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку. Он продолжает находиться под присмотром медиков, хотя его состояние здоровья на данный момент оценивается, как стабильное, уточняет «Царьград».