В Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР. Видео

23 февраля 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

В автопробеге приняли участие около 300 человек, рассказал Станислав Кузьменко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР В Москве прошел автопробег в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Россией Донецкой и Луганской народных республик, в котором приняли участие несколько сотен москвичей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия Станислав Кузьменко. «Мы хотели заявить, что мы своих не бросаем. Мы показали президенту, что патриотические силы его поддерживают, его просьба была услышана: патриоты вышли и приняли участие в автопробеге», — рассказал Станислав Кузьменко. По его словам, в мероприятии было задействовано 150-170 автомобилей, в каждом из которых находилось 2-3 человека. Также он отметил, что автопробег показал радость россиян за жителей Донбасса, которые обрели мир спустя несколько лет войны. «Мы искренне рады тому, что спустя эти долгие восемь лет войны в Донбассе наконец-то воцарится мир. Россия выступает его гарантом. Мы хотели бы поздравить жителей республики, там есть и наши соотечественники и наши братья — мы рады, что они получили официальное признание», — резюмировал организатор. Автопробег начался в 22:00 по московскому времени и закончился в 1:00. Водители проехали по Воробьевых горам и доехали до Ленинградского проспекта. Автомобили участников были украшены флагами России, ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. МИД России установил дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве прошел автопробег в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Россией Донецкой и Луганской народных республик, в котором приняли участие несколько сотен москвичей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия Станислав Кузьменко. «Мы хотели заявить, что мы своих не бросаем. Мы показали президенту, что патриотические силы его поддерживают, его просьба была услышана: патриоты вышли и приняли участие в автопробеге», — рассказал Станислав Кузьменко. По его словам, в мероприятии было задействовано 150-170 автомобилей, в каждом из которых находилось 2-3 человека. Также он отметил, что автопробег показал радость россиян за жителей Донбасса, которые обрели мир спустя несколько лет войны. «Мы искренне рады тому, что спустя эти долгие восемь лет войны в Донбассе наконец-то воцарится мир. Россия выступает его гарантом. Мы хотели бы поздравить жителей республики, там есть и наши соотечественники и наши братья — мы рады, что они получили официальное признание», — резюмировал организатор. Автопробег начался в 22:00 по московскому времени и закончился в 1:00. Водители проехали по Воробьевых горам и доехали до Ленинградского проспекта. Автомобили участников были украшены флагами России, ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. МИД России установил дипломатические отношения с ДНР и ЛНР.