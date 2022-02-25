Минобороны: российские военные вошли в Мелитополь

Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь (город, расположенный на юге Украине — прим. URA.RU). Об этом сообщили представители Минобороны России.
«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — докладывает Минобороны. Сообщается, что местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры вышли с красными флагами.
Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам, сказав, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.
Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь (город, расположенный на юге Украине — прим. URA.RU). Об этом сообщили представители Минобороны России. «Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — докладывает Минобороны. Сообщается, что местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры вышли с красными флагами. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам, сказав, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.