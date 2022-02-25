25 февраля 2022

Минобороны: российские военные вошли в Мелитополь

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, полигон, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Российские военные зашли на территорию города, расположенного на юге Запорожской области Украины Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь (город, расположенный на юге Украине — прим. URA.RU). Об этом сообщили представители Минобороны России.

«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — докладывает Минобороны. Сообщается, что местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры вышли с красными флагами.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам, сказав, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь (город, расположенный на юге Украине — прим. URA.RU). Об этом сообщили представители Минобороны России. «Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — докладывает Минобороны. Сообщается, что местные жители приветствовали военных, некоторые пенсионеры вышли с красными флагами. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он выступил с экстренным обращением к россиянам, сказав, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. Как заявил президент России Владимир Путин, оккупация республики не планируется. Цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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