Посольство РФ требует от США «прекратить вранье» об Украине

17 марта 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Американские СМИ продолжают дезинформационную компанию против России, заявили в посольстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства массовой информации США должны прекратить заниматься дезинформацией и начать объективно освещать специальную операцию на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. «Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — говорится в заявлении посольства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что здание театра в Мариуполе было взорвано националистами батальона «Азов» (запрещенная в России организация). По данным ведомства, националисты предварительно заминировали все здание. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ, пишет RT. Президент отметил, что Россия заранее предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, сообщает «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Средства массовой информации США должны прекратить заниматься дезинформацией и начать объективно освещать специальную операцию на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. «Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — говорится в заявлении посольства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что здание театра в Мариуполе было взорвано националистами батальона «Азов» (запрещенная в России организация). По данным ведомства, националисты предварительно заминировали все здание. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ, пишет RT. Президент отметил, что Россия заранее предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, сообщает «Дни.ру».