Посольство РФ требует от США «прекратить вранье» об Украине

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Американские СМИ продолжают дезинформационную компанию против России, заявили в посольстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства массовой информации США должны прекратить заниматься дезинформацией и начать объективно освещать специальную операцию на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США.

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — говорится в заявлении посольства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что здание театра в Мариуполе было взорвано националистами батальона «Азов» (запрещенная в России организация). По данным ведомства, националисты предварительно заминировали все здание.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ, пишет RT. Президент отметил, что Россия заранее предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, сообщает «Дни.ру».

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Средства массовой информации США должны прекратить заниматься дезинформацией и начать объективно освещать специальную операцию на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. «Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — говорится в заявлении посольства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что здание театра в Мариуполе было взорвано националистами батальона «Азов» (запрещенная в России организация). По данным ведомства, националисты предварительно заминировали все здание. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ, пишет RT. Президент отметил, что Россия заранее предлагала Украине не вступать в конфликт и вывести войска из Донбасса, сообщает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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