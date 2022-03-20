В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

Военнослужащих наградят за их героизм Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие героически проявили себя во время спецоперации Украине, троих из них представят к наградам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель командира батальона майор Игорь Гуралев выполнял задачу по обороне аэродрома. Снаряды попали в ангар со стоящей техникой. Гуралев вместе со своими бойцами бросился в огонь и вывел из горящего и обстреливаемого ангара три единицы техники бригады. «Благодаря личному мужеству майора Гуралева, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более десяти единиц техники. При этом никто из бойцов, эвакуировавших технику, не пострадал», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Российская газета».

Командир мотострелкового батальона капитан Дереник Темирханов обеспечил нанесение противнику ударов с фронта и с флангов. Он организовал поддержку продвижения личного состава точным огнем минометных расчетов. Оператор взвода противотанковых управляемых ракет младший сержант Алексей Коноваленко заметил попытку прорыва украинской колонны бронетехники и доложил об этом командиру батареи. Он лично подбил три танка, отметили в Минобороны.

Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия, но они не захотели, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщали, что наносят удары только по военным объектам, а не по мирному населению, передает Nation News. Российским военным удалось взять под контроль Херсонскую область, сообщают « Невские новости ». Это фактически отрезало Украину от выхода к Азовскому морю.

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