Депутат Бутина пригрозила YouTube судом из-за блокировки «Спаса»

Блокировка российских телеканалов и распространение дезинформации может закончиться для YouTube разбирательством в суде. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«YouTube обязан немедленно разблокировать эти телеканалы. В том случае, если он этих действий не предпримет, я полагаю, что вкупе с „рекомендациями“, которые направо и налево раздают пользователям, где присутствует откровенная дезинформация и фейки, случайно рекомендованные людям для просмотра, в конечном итоге, это все для них закончится печально, разбирательством в суде», — сказала Мария Бутина.
По ее словам, YouTube осознанно заблокировал телеканалы «Культура» и «Спас». «Речь идет о самом главном. Речь идет об идеологических культурных основах современной России. YouTube совершенно прекрасно знает, что он банит. Просто принимать удар и подставлять другую щеку ни в коем случае нельзя. Здесь, вне сомнений, должны быть встречные действия», — поделилась депутат.
YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.
Блокировка российских телеканалов и распространение дезинформации может закончиться для YouTube разбирательством в суде. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «YouTube обязан немедленно разблокировать эти телеканалы. В том случае, если он этих действий не предпримет, я полагаю, что вкупе с „рекомендациями“, которые направо и налево раздают пользователям, где присутствует откровенная дезинформация и фейки, случайно рекомендованные людям для просмотра, в конечном итоге, это все для них закончится печально, разбирательством в суде», — сказала Мария Бутина. По ее словам, YouTube осознанно заблокировал телеканалы «Культура» и «Спас». «Речь идет о самом главном. Речь идет об идеологических культурных основах современной России. YouTube совершенно прекрасно знает, что он банит. Просто принимать удар и подставлять другую щеку ни в коем случае нельзя. Здесь, вне сомнений, должны быть встречные действия», — поделилась депутат. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.