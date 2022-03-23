Депутат Бутина пригрозила YouTube судом из-за блокировки «Спаса»

23 марта 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

От YouTube многократно требовали соблюдать российские законы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блокировка российских телеканалов и распространение дезинформации может закончиться для YouTube разбирательством в суде. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «YouTube обязан немедленно разблокировать эти телеканалы. В том случае, если он этих действий не предпримет, я полагаю, что вкупе с „рекомендациями“, которые направо и налево раздают пользователям, где присутствует откровенная дезинформация и фейки, случайно рекомендованные людям для просмотра, в конечном итоге, это все для них закончится печально, разбирательством в суде», — сказала Мария Бутина. По ее словам, YouTube осознанно заблокировал телеканалы «Культура» и «Спас». «Речь идет о самом главном. Речь идет об идеологических культурных основах современной России. YouTube совершенно прекрасно знает, что он банит. Просто принимать удар и подставлять другую щеку ни в коем случае нельзя. Здесь, вне сомнений, должны быть встречные действия», — поделилась депутат. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блокировка российских телеканалов и распространение дезинформации может закончиться для YouTube разбирательством в суде. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «YouTube обязан немедленно разблокировать эти телеканалы. В том случае, если он этих действий не предпримет, я полагаю, что вкупе с „рекомендациями“, которые направо и налево раздают пользователям, где присутствует откровенная дезинформация и фейки, случайно рекомендованные людям для просмотра, в конечном итоге, это все для них закончится печально, разбирательством в суде», — сказала Мария Бутина. По ее словам, YouTube осознанно заблокировал телеканалы «Культура» и «Спас». «Речь идет о самом главном. Речь идет об идеологических культурных основах современной России. YouTube совершенно прекрасно знает, что он банит. Просто принимать удар и подставлять другую щеку ни в коем случае нельзя. Здесь, вне сомнений, должны быть встречные действия», — поделилась депутат. YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, а также удалять контент о спецоперации России на Украине, который нарушает политику видеохостинга. Роскомнадзор потребовал прекратить показывать антироссийские рекламные ролики на YouTube и снять ограничения с российских СМИ на платформе. Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк сообщил, что технически возможность отключения YouTube есть. По его словам, существуют другие площадки, которые могут заменить видеохостинг.