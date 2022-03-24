Кадыров рассказал о действиях чеченских бойцов в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как действуют чеченские бойцы на территории города Мариуполя, и пригрозил бандеровцам расправой. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов. Работа продвигается, согласно разработанному плану, максимально аккуратно. Все действия российских военных направлены на защиту мирного населения, при этом сохраняя жизнь и здоровье личного состава», — написал Кадыров. Политик отметил, что российские военные находят в Мариуполе покинутые помещения с боеприпасами, оружием и средствами связи.
Помимо этого, глава Чечни заявил, что от действий российских военных бандеровцы «разбегаются, как мыши». «Кто не успел, того настигнет возмездие за годы террора над жителями ДНР и ЛНР», — пригрозил Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения взяли Мариуполь. Глава Чечни также добавил, что другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как действуют чеченские бойцы на территории города Мариуполя, и пригрозил бандеровцам расправой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов. Работа продвигается, согласно разработанному плану, максимально аккуратно. Все действия российских военных направлены на защиту мирного населения, при этом сохраняя жизнь и здоровье личного состава», — написал Кадыров. Политик отметил, что российские военные находят в Мариуполе покинутые помещения с боеприпасами, оружием и средствами связи. Помимо этого, глава Чечни заявил, что от действий российских военных бандеровцы «разбегаются, как мыши». «Кто не успел, того настигнет возмездие за годы террора над жителями ДНР и ЛНР», — пригрозил Кадыров. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения взяли Мариуполь. Глава Чечни также добавил, что другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.