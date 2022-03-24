Кадыров рассказал о действиях чеченских бойцов в Мариуполе

24 марта 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что работа в Мариуполе «продвигается согласно плану» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как действуют чеченские бойцы на территории города Мариуполя, и пригрозил бандеровцам расправой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов. Работа продвигается, согласно разработанному плану, максимально аккуратно. Все действия российских военных направлены на защиту мирного населения, при этом сохраняя жизнь и здоровье личного состава», — написал Кадыров. Политик отметил, что российские военные находят в Мариуполе покинутые помещения с боеприпасами, оружием и средствами связи. Помимо этого, глава Чечни заявил, что от действий российских военных бандеровцы «разбегаются, как мыши». «Кто не успел, того настигнет возмездие за годы террора над жителями ДНР и ЛНР», — пригрозил Кадыров. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения взяли Мариуполь. Глава Чечни также добавил, что другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как действуют чеченские бойцы на территории города Мариуполя, и пригрозил бандеровцам расправой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Наши воины обнаруживают, штурмуют и задерживают укрывающихся в домах лиц, изымают у них оружие, которое совсем недавно было направлено в сторону представителей российских силовых органов. Работа продвигается, согласно разработанному плану, максимально аккуратно. Все действия российских военных направлены на защиту мирного населения, при этом сохраняя жизнь и здоровье личного состава», — написал Кадыров. Политик отметил, что российские военные находят в Мариуполе покинутые помещения с боеприпасами, оружием и средствами связи. Помимо этого, глава Чечни заявил, что от действий российских военных бандеровцы «разбегаются, как мыши». «Кто не успел, того настигнет возмездие за годы террора над жителями ДНР и ЛНР», — пригрозил Кадыров. Ранее Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения взяли Мариуполь. Глава Чечни также добавил, что другие подразделения идут в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от украинских неонацистов. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима.