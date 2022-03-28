Попова указала на сотни биолабораторий в мире, финансируемых США

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
В мире создаются новые лаборатории на фоне COVID Фото:
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Биолаборатории на Украине

В мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

«Когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот. На сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни», — передают argumenti.ru со ссылкой на заявление Поповой. По ее словам, на фоне пандемии коронавируса многие страны мира создают новые лаборатории.

Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверяли в российском министерстве.

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В мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского. «Когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот. На сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни», — передают argumenti.ru со ссылкой на заявление Поповой. По ее словам, на фоне пандемии коронавируса многие страны мира создают новые лаборатории. Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверяли в российском министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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