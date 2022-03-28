Попова указала на сотни биолабораторий в мире, финансируемых США

В мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.
«Когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот. На сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни», — передают argumenti.ru со ссылкой на заявление Поповой. По ее словам, на фоне пандемии коронавируса многие страны мира создают новые лаборатории.
Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверяли в российском министерстве.
В мире существует около 300 биологических лабораторий, которые финансирует США. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского. «Когда готовился слайд о лабораториях, их было более двухсот. На сегодняшний день количество этих объектов превысило три сотни», — передают argumenti.ru со ссылкой на заявление Поповой. По ее словам, на фоне пандемии коронавируса многие страны мира создают новые лаборатории. Во время спецоперации России на Украине стало известно о лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие и финансируются США. Об этом заявляли в Минобороны РФ. На Украине работали с патогенами смертельно опасных болезней, уверяли в российском министерстве.