Евросоюз признался в своей беспомощности перед Россией

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Клипарт. Сургут, газ, огнеопасно, пропан
Евросоюз будет зависимым от российских энергоресурсов минимум до 2027 года Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи признался, что Европа будет зависеть от углеродного топлива из РФ вплоть до 2027 года. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как быстро поставки сжиженного природного газа из США помогут ЕС отказаться от российского топлива.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — передает слова Макфи ТАСС. Еврокомиссия после саммита с США обсуждала расширение поставок сжиженного природного газа из-за океана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные России страны будут оплачивать газ рублями. В список вошли страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине.

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Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи признался, что Европа будет зависеть от углеродного топлива из РФ вплоть до 2027 года. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как быстро поставки сжиженного природного газа из США помогут ЕС отказаться от российского топлива. «Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — передает слова Макфи ТАСС. Еврокомиссия после саммита с США обсуждала расширение поставок сжиженного природного газа из-за океана. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные России страны будут оплачивать газ рублями. В список вошли страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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