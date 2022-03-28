Евросоюз признался в своей беспомощности перед Россией

Евросоюз будет зависимым от российских энергоресурсов минимум до 2027 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи признался, что Европа будет зависеть от углеродного топлива из РФ вплоть до 2027 года. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как быстро поставки сжиженного природного газа из США помогут ЕС отказаться от российского топлива.

«Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года», — передает слова Макфи ТАСС. Еврокомиссия после саммита с США обсуждала расширение поставок сжиженного природного газа из-за океана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные России страны будут оплачивать газ рублями. В список вошли страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине.