Песков рассказал о самом страшном, что было на Украине

03 апреля 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Песков: самое страшное, что на Украине во власти были националисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ считает, что самое страшное, что было на Украине — присутствие националистов во власти. Дмитрий Песков считает, что эти люди долгие годы были абсолютно свободны. «На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали — представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное», — сказал Песков в интервью каналу «Беларусь 1». Представитель Кремля выразил надежду на то, что рано или поздно все националистические идеи будут запрещены на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что самое страшное, что было на Украине — присутствие националистов во власти. Дмитрий Песков считает, что эти люди долгие годы были абсолютно свободны. «На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели, причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали — представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное», — сказал Песков в интервью каналу «Беларусь 1». Представитель Кремля выразил надежду на то, что рано или поздно все националистические идеи будут запрещены на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей.