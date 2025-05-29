Полковник Ходаренок не исключил, что ВСУ сдадут Сумы без боя

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ВСУ могут сдать Сумы без боя из-за низкого морального духа солдат
ВСУ могут сдать Сумы без боя из-за низкого морального духа солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины могут оставить Сумы без боя в случае наступления российской армии, считает военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Об этом он сообщил в своей авторской колонке.

По словам Ходаренка, такое развитие событий возможно из-за отсутствия информации о строительстве оборонительных сооружений вокруг областного центра, а также низкого морального состояния украинских военных. «Не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя», — отметил эксперт, передает «Газета.Ru».

В материале также указывается, что в последние недели не поступало сообщений о проведении ВСУ масштабных работ по укреплению позиций вокруг Сум. Ходаренок отмечает: если российские подразделения будут действовать активно и быстро обойдут город, командование украинских войск может принять решение о выводе частей с целью сохранения личного состава и техники.

Российские вооруженные силы установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области — Владимировкой и Беловодами. В настоящее время в этом регионе продолжаются интенсивные боевые столкновения. Кроме того, за прошедшую ночь украинские подразделения дважды пытались прорваться на территорию Курской области, однако обе попытки были своевременно предотвращены российскими военными. Подробности о ходе боевых действий и актуальная карта специальной военной операции — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы Украины могут оставить Сумы без боя в случае наступления российской армии, считает военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Об этом он сообщил в своей авторской колонке. По словам Ходаренка, такое развитие событий возможно из-за отсутствия информации о строительстве оборонительных сооружений вокруг областного центра, а также низкого морального состояния украинских военных. «Не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя», — отметил эксперт, передает «Газета.Ru». В материале также указывается, что в последние недели не поступало сообщений о проведении ВСУ масштабных работ по укреплению позиций вокруг Сум. Ходаренок отмечает: если российские подразделения будут действовать активно и быстро обойдут город, командование украинских войск может принять решение о выводе частей с целью сохранения личного состава и техники. Российские вооруженные силы установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области — Владимировкой и Беловодами. В настоящее время в этом регионе продолжаются интенсивные боевые столкновения. Кроме того, за прошедшую ночь украинские подразделения дважды пытались прорваться на территорию Курской области, однако обе попытки были своевременно предотвращены российскими военными. Подробности о ходе боевых действий и актуальная карта специальной военной операции — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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