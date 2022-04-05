Экономист назвал сроки снижения цен в российских магазинах

06 апреля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Экономист предсказал снижение цен в ближайшие месяцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ближайшие месяцы начнется стабилизация цен на товары, которые зависят от курса иностранной валюты. Таким прогнозом поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Эксперт объясняет это укреплением рубля по отношению к доллару и евро. «Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля — прим. URA.RU) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво <…> Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца. Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз», — рассказал Зубец в беседе с радио Sputnik. На повышение цен повлиял ажиотаж, а не только изменение курса рубля, подчеркнул экономист. По его словам, стоимость тех товаров, которые подорожали из-за резко увеличившегося спроса, тоже начнет снижаться. В частности, это касается гречки, подсолнечного масла и сахара. «Ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами», — заключил эксперт. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства. По его словам, в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие месяцы начнется стабилизация цен на товары, которые зависят от курса иностранной валюты. Таким прогнозом поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Эксперт объясняет это укреплением рубля по отношению к доллару и евро. «Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля — прим. URA.RU) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво <…> Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца. Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз», — рассказал Зубец в беседе с радио Sputnik. На повышение цен повлиял ажиотаж, а не только изменение курса рубля, подчеркнул экономист. По его словам, стоимость тех товаров, которые подорожали из-за резко увеличившегося спроса, тоже начнет снижаться. В частности, это касается гречки, подсолнечного масла и сахара. «Ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами», — заключил эксперт. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства. По его словам, в стране есть возможность сделать цены ниже, чем на мировом рынке.