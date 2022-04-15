Telegraph нашел семью британского наемника, плененного на Украине

Среди украинских пленных в Мариуполе нашли британского наемника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британская газета The Daily Telegraph нашла семью наемника Эйдена Эслина, известного как Cossack Gundi или Johnny, которого ранее обнаружили в Мариуполе среди добровольно сложивших оружие морпехов ВСУ. Семья британца опознала его по татуировке на руке с надписью «Happy Days».

«Я разбита. Мой сын напуган, как и мы. Это Эйден, я не могу этого отрицать. Это он. Теперь я требую от Владимира Путина соблюдения Женевской конвенции. Эйден является военнослужащим украинских вооруженных сил и поэтому является военнопленным, и с ним следует обращаться гуманно», — сообщает британская газета слова матери Эслина.

Сам пленный рассказал, что предлагал боевикам ВСУ покинуть Мариуполь. «Потому что, как я говорил, Донбасс независимый. Если бы украинцы действительно хотели избежать конфликта, они бы ушли», — приводит слова Эслина telegram-канал «Звезда».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Он подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения. Одна из целей спецоперации — избавление населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Однако задачи оккупировать соседнюю страну у российской армии нет. Уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова отметил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен на территории ЛНР, не хотят возвращаться в армию.

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