Евродепутат: Зеленский пытается вмешаться в выборы во Франции

21 апреля 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Евродепутат Эрве Жювен обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы во Франции Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Выпады президента Украины Владимира Зеленского в отношении кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен перед началом дебатов стало попыткой вмешательства в предвыборный процесс. Об этом заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен. «Когда президент другой страны, не являющейся членом Евросоюза, позволяет себе выступать с заявлениями за несколько часов до важнейших дебатов, которые могут повлиять на выбор французов в отношении будущего президента, — это открытое вмешательство. Зеленский не имеет права вмешиваться во внутрифранцузские дебаты», — сказал Жювен в беседе с корреспондентом ТАСС. Также он назвал показ интервью в эфире новостного телеканала и повторение в течение дня этого фрагмента «манипуляцией». Так он прокомментировал контекст замечаний Зеленского в адрес Ле Пен. Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля с 8 часов утра. Президент страны избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции. Он опережает ближайшую преследовательницу Марин Ле Пен менее чем на 1% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Выпады президента Украины Владимира Зеленского в отношении кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен перед началом дебатов стало попыткой вмешательства в предвыборный процесс. Об этом заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен. «Когда президент другой страны, не являющейся членом Евросоюза, позволяет себе выступать с заявлениями за несколько часов до важнейших дебатов, которые могут повлиять на выбор французов в отношении будущего президента, — это открытое вмешательство. Зеленский не имеет права вмешиваться во внутрифранцузские дебаты», — сказал Жювен в беседе с корреспондентом ТАСС. Также он назвал показ интервью в эфире новостного телеканала и повторение в течение дня этого фрагмента «манипуляцией». Так он прокомментировал контекст замечаний Зеленского в адрес Ле Пен. Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля с 8 часов утра. Президент страны избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции. Он опережает ближайшую преследовательницу Марин Ле Пен менее чем на 1% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.