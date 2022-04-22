Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа

23 апреля 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Зампред Совбеза РФ считает, что страны Европы не протянут без российского газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Страны Европы не смогут продержаться без российского газа больше недели. В этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну, а если серьезно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал то, что Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента РФ Владимира Путина все-таки может применяться бизнесом. Ранее Путин заявил, что Россия в ответ на масштабные экономические санкции от Запада будет продавать «недружественным» странам газ за рубли. 22 апреля в Еврокомиссии заявили о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях, но при соблюдении ряда условий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Страны Европы не смогут продержаться без российского газа больше недели. В этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну, а если серьезно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал то, что Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента РФ Владимира Путина все-таки может применяться бизнесом. Ранее Путин заявил, что Россия в ответ на масштабные экономические санкции от Запада будет продавать «недружественным» странам газ за рубли. 22 апреля в Еврокомиссии заявили о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях, но при соблюдении ряда условий.