22 апреля 2022

Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Зампред Совбеза РФ считает, что страны Европы не протянут без российского газа Фото:
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Страны Европы не смогут продержаться без российского газа больше недели. В этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну, а если серьезно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал то, что Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента РФ Владимира Путина все-таки может применяться бизнесом.

Ранее Путин заявил, что Россия в ответ на масштабные экономические санкции от Запада будет продавать «недружественным» странам газ за рубли. 22 апреля в Еврокомиссии заявили о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях, но при соблюдении ряда условий.

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Страны Европы не смогут продержаться без российского газа больше недели. В этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну, а если серьезно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал то, что Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента РФ Владимира Путина все-таки может применяться бизнесом. Ранее Путин заявил, что Россия в ответ на масштабные экономические санкции от Запада будет продавать «недружественным» странам газ за рубли. 22 апреля в Еврокомиссии заявили о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях, но при соблюдении ряда условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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