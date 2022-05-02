В Москве 2 тысячи активистов почтили память погибших в Одессе

02 мая 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Активисты возложили цветы к посольствам и консульствам Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве 2 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты боевого братства» почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов. Об этом рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. «Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе 2 мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию», — сказал Демидов, сообщается на сайте МГЕР. По словам председателя МГЕР, активисты ежегодно приходят к посольствам и консульствам Украины, выкладывают свечами слово «Помним» и возлагают цветы. Он заявил, что виновные в смерти 48 человек должны быть наказаны. Колонна активистов прошла от Тверской улицы с фотографиями погибших и плакатами. Украинская пианистка Валентина Лисица провела концерт у посольства Украины в память о погибших. «Мы хотим мира и справедливости: единственное наше требование — это наказать виновных в этом ужасном событии», — заявил руководитель «Волонтерской роты боевого братства» Станислав Кузьменко. В Одесском доме профсоюзов 2 мая в 2014 году погибли 42 человека, некоторые из них были убиты, а другие сгорели заживо. Всего в этот день в Одессе погибли 48 человек. Большинство из них были сторонниками пророссийского движения «Куликово поле». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе продолжают закрывать глаза на преступления, совершенные в Одессе в 2014 году. МГЕР МГЕР МГЕР МГЕР Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Москве 2 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты боевого братства» почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов. Об этом рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. «Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе 2 мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию», — сказал Демидов, сообщается на сайте МГЕР. По словам председателя МГЕР, активисты ежегодно приходят к посольствам и консульствам Украины, выкладывают свечами слово «Помним» и возлагают цветы. Он заявил, что виновные в смерти 48 человек должны быть наказаны. Колонна активистов прошла от Тверской улицы с фотографиями погибших и плакатами. Украинская пианистка Валентина Лисица провела концерт у посольства Украины в память о погибших. «Мы хотим мира и справедливости: единственное наше требование — это наказать виновных в этом ужасном событии», — заявил руководитель «Волонтерской роты боевого братства» Станислав Кузьменко. В Одесском доме профсоюзов 2 мая в 2014 году погибли 42 человека, некоторые из них были убиты, а другие сгорели заживо. Всего в этот день в Одессе погибли 48 человек. Большинство из них были сторонниками пророссийского движения «Куликово поле». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе продолжают закрывать глаза на преступления, совершенные в Одессе в 2014 году.