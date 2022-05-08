Командир ВСУ рассказал, как их подставили националисты «Азова»*

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, война, армия россии, военный, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) сдавали позиции, украинские морпехи несли большие потери. Об этом заявил начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.

«Боевики просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, — соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы — это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки», — передает РИА «Новости» слова Кормянкова.

Политолог Дмитрий Евстафьев ранее заявил, что тактика президента России Владимира Путина по освобождению «Азовстали» сделала из боевиков «Азова» нытиков. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Члены националистической организации просили продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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Из-за того, что боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) сдавали позиции, украинские морпехи несли большие потери. Об этом заявил начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков. «Боевики просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, — соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы — это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки», — передает РИА «Новости» слова Кормянкова. Политолог Дмитрий Евстафьев ранее заявил, что тактика президента России Владимира Путина по освобождению «Азовстали» сделала из боевиков «Азова» нытиков. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Члены националистической организации просили продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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