Командир ВСУ рассказал, как их подставили националисты «Азова»*

Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) сдавали позиции, украинские морпехи несли большие потери. Об этом заявил начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.

«Боевики просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, — соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы — это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки», — передает РИА «Новости» слова Кормянкова.

Политолог Дмитрий Евстафьев ранее заявил, что тактика президента России Владимира Путина по освобождению «Азовстали» сделала из боевиков «Азова» нытиков. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. В ходе спецоперации российские военные полностью зачистили территорию Мариуполя от нацбатов. Члены националистической организации просили продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.