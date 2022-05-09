В Мариуполе появилась самая большая на Украине Георгиевская лента

В Мариуполе отмечают День Победы Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Самую большую на Украине Георгиевскую ленту, длина которой составляет около 300 метров, создали в Мариуполе. Жители города пронесли ее по центральной части.

«Сегодня „Молодая Гвардия“ совместно с „Волонтерской ротой“ развернули в Мариуполе большую Георгиевскую ленту. Ее размер составил 2100 кв. метров», — передает информацию telegram-канал организации «Молодая гвардия».

Таким образом активисты почтили память павших героев Великой Отечественной войны, отмечает Nation News. По сообщению Штаба терробороны ДНР, сегодня глава ДНР Денис Пушилин посетил Мариуполь и принял участие в праздновании Дня Победы, пишет MK.RU .

В Мариуполе, освобожденном от националистов в апреле этого года, впервые за 8 лет проходит празднование Дня Победы. До этого момента жители города прятали Георгиевские ленты и российские флаги, потому что боялись националистов.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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