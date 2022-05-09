В Мариуполе появилась самая большая на Украине Георгиевская лента

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Георгиевская лента. Челябинск, народное творчество, георгиевская лента, рукоделие
В Мариуполе отмечают День Победы Фото:

Самую большую на Украине Георгиевскую ленту, длина которой составляет около 300 метров, создали в Мариуполе. Жители города пронесли ее по центральной части.

«Сегодня „Молодая Гвардия“ совместно с „Волонтерской ротой“ развернули в Мариуполе большую Георгиевскую ленту. Ее размер составил 2100 кв. метров», — передает информацию telegram-канал организации «Молодая гвардия».

Таким образом активисты почтили память павших героев Великой Отечественной войны, отмечает Nation News. По сообщению Штаба терробороны ДНР, сегодня глава ДНР Денис Пушилин посетил Мариуполь и принял участие в праздновании Дня Победы, пишет MK.RU.

В Мариуполе, освобожденном от националистов в апреле этого года, впервые за 8 лет проходит празднование Дня Победы. До этого момента жители города прятали Георгиевские ленты и российские флаги, потому что боялись националистов.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Самую большую на Украине Георгиевскую ленту, длина которой составляет около 300 метров, создали в Мариуполе. Жители города пронесли ее по центральной части. «Сегодня „Молодая Гвардия“ совместно с „Волонтерской ротой“ развернули в Мариуполе большую Георгиевскую ленту. Ее размер составил 2100 кв. метров», — передает информацию telegram-канал организации «Молодая гвардия». Таким образом активисты почтили память павших героев Великой Отечественной войны, отмечает Nation News. По сообщению Штаба терробороны ДНР, сегодня глава ДНР Денис Пушилин посетил Мариуполь и принял участие в праздновании Дня Победы, пишет MK.RU. В Мариуполе, освобожденном от националистов в апреле этого года, впервые за 8 лет проходит празднование Дня Победы. До этого момента жители города прятали Георгиевские ленты и российские флаги, потому что боялись националистов. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и нацбатов. Кроме стратегически важных городов Мариуполя и Попасной, российская армия уже освободила большие территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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