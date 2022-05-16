Студенты Донбасса смогут получить дипломы российских вузов

17 мая 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

У студентов Донбасса появится возможность получения двойных дипломов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году. Нововведение позволит получать двойные дипломы студентам Донбасса, которые не хотят покидать родину. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. «Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, — это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), <…> потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там», — сказала Разуваева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, сейчас Министерство науки прорабатывает систему «сетевых университетов», чтобы у студентов была возможность получения двойных дипломов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите ДНР и ЛНР. Граждане республик жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Сообщалось, что Россия займется восстановлением Донбасса. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году. Нововведение позволит получать двойные дипломы студентам Донбасса, которые не хотят покидать родину. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. «Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, — это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), <…> потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там», — сказала Разуваева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, сейчас Министерство науки прорабатывает систему «сетевых университетов», чтобы у студентов была возможность получения двойных дипломов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите ДНР и ЛНР. Граждане республик жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Сообщалось, что Россия займется восстановлением Донбасса. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.