Момент ранения журналиста «Известий» в Мариуполе попал на видео

17 мая 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Корреспондента Родиона Северьянова ранил украинский снайпер Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появилась видеозапись момента ранения корреспондента «Известий» Родиона Северьянова в Мариуполе 29 марта. Украинский снайпер выстрелил по журналисту, когда он пытался эвакуировать раненого бойца ВС РФ. Позже Северьянов пояснил, что он был одет в бронежилет с надписью «Пресса», поэтому есть основания полагать, что украинский снайпер видел, что он стреляет в корреспондента. Об этом сообщает «Пятый канал». Тогда пуля попала журналисту в ногу. Также сообщается, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов награжден орденом Мужества за смелость, отвагу и самоотверженность на основании указа президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

Появилась видеозапись момента ранения корреспондента «Известий» Родиона Северьянова в Мариуполе 29 марта. Украинский снайпер выстрелил по журналисту, когда он пытался эвакуировать раненого бойца ВС РФ. Позже Северьянов пояснил, что он был одет в бронежилет с надписью «Пресса», поэтому есть основания полагать, что украинский снайпер видел, что он стреляет в корреспондента. Об этом сообщает «Пятый канал». Тогда пуля попала журналисту в ногу. Также сообщается, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов награжден орденом Мужества за смелость, отвагу и самоотверженность на основании указа президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.