17 мая 2022

Момент ранения журналиста «Известий» в Мариуполе попал на видео

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Корреспондента Родиона Северьянова ранил украинский снайпер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилась видеозапись момента ранения корреспондента «Известий» Родиона Северьянова в Мариуполе 29 марта. Украинский снайпер выстрелил по журналисту, когда он пытался эвакуировать раненого бойца ВС РФ.

Позже Северьянов пояснил, что он был одет в бронежилет с надписью «Пресса», поэтому есть основания полагать, что украинский снайпер видел, что он стреляет в корреспондента. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тогда пуля попала журналисту в ногу. Также сообщается, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов награжден орденом Мужества за смелость, отвагу и самоотверженность на основании указа президента России Владимира Путина.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

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Появилась видеозапись момента ранения корреспондента «Известий» Родиона Северьянова в Мариуполе 29 марта. Украинский снайпер выстрелил по журналисту, когда он пытался эвакуировать раненого бойца ВС РФ. Позже Северьянов пояснил, что он был одет в бронежилет с надписью «Пресса», поэтому есть основания полагать, что украинский снайпер видел, что он стреляет в корреспондента. Об этом сообщает «Пятый канал». Тогда пуля попала журналисту в ногу. Также сообщается, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов награжден орденом Мужества за смелость, отвагу и самоотверженность на основании указа президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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